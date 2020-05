Željo moja, tugo moja: engleski FA se boji kako bi se publika na stadione mogla vratiti tek 2021.

Predsjednik Engleskog nogometnog saveza i FIFA-in dopredsjednik Greg Clarke pesimističan je u prognozi kad bi se publika mogla vratiti na stadione, a siguran da se to neće dogoditi ubrzo nakon nastavka sezone u pandemijom koronavirusa prekinutom natjecanju.

Postoji i mogućnost, veli Clarke, da se sljedeća sezona odigra bez prisustva navijača na utakmicama engleskog nogometnog prvenstva.

ʻStvarnost je takva da ne znamo što nas očekuje, ali socijalno distanciranje uvjetuje promjene nogometnog ekosustava. Teško je očekivati da će se skupine navijača — koji su žila kucavica igre — ubrzo vratiti na utakmiceʼ, smatra Clarke dodajući da se radi na više različitih scenarija s kojima ćemo se morati suočiti zbog pandemije.

"The reality is that we just don't know how things are going to pan out,"

Football Association chairman Greg Clarke says is hard to see fans returning to matches "any time soon".

