Predsjednik Zadrovog NO-a daje mandat na raspolaganje nakon afere s curenjem poruka

Dok momčad Zadra jako dobro gura u ABA ligi i hrvatskom prvenstvu predvođena monstruoznim Lukom Božićem, onaj dio kluba ‘na katu’ i ne prati baš sjajan rad Danijela Jusupa i ekipe. Dapače, na rukovodeći dio Zadra vežu se sukob na sukob i skandal na skandal, a onaj najnoviji je pomalo bizaran, ali nikako bezazlen. A tiče se curenja poruka iz klupskih WhatsApp grupa.

Sve je krenulo nedavnim raspisivanjem natječaja za novog direktora KK Zadar. Naime, klub je bez jedinog člana Uprave još od kraja veljače kada je Nadzorni odbor jednoglasno smijenio Davida Gunjevića nakon sukoba oko otkaza nekim radnicima u omladinskom pogonu, ali i generalno grubih razilaženja u mišljenjima u kojem smjeru klub treba ići.

Već skoro devet mjeseci Zadar je tako bez čelne osobe u klubu, a vršiteljica dužnosti za to vrijeme je Vana Dundov, inače klupska tajnica. NO je zato raspisao natječaj, ali ispalo je da je jedina osoba koja se prijavila — opet Gunjević.

Pojavile su se zato glasine da to predsjedniku Nadzornog odbora i praktički prvoj osobi u klubu, Dinu Martinoviću to nikako ne odgovara te da će poništiti natječaj ako se ispostavi da je Gunjević zaista jedini kandidat, a onda su procurile i poruke koje to potvrđuju.

Zadarski.hr došao je u posjed snimke zaslona jedne interne klupske grupe gdje se vide Martinovićeve poruke u kojima tvrdi da će dati prijedlog poništavanja natječaja ako je Gunjević jedini kandidat, kao i da će gospođa Dundov nastaviti obnašati funkciju v.d.-a. No, ono što je posebno uzburkalo duhove je poruka “ako se nije u međuvremenu upisa u hdz, đaba mu”.

U gradu koji je ionako osjetljiv na desetljeća vlasti jedne stranke i njezinog uplitanja u sam rad kluba, takva poruka mnogima je upalila alarm i dokazala da se KK Zadar i dalje vodi iz gradske uprave i HDZ-ove stranačke središnjice.

Da stvar nije bezazlena, svjedoči i činjenica da se ubrzo javio i sam gradonačelnik Branko Dukić koji je komentirao ‘Aferu WhatsApp’ te javno i oštro kritizirao samog Martinovića:

“Ovo nije ozbiljno, nije odgovorno i nimalo profesionalno. A sve je to suprotno onom što tražim od Nadzornog odbora. Mjesto direktora Kluba nije politička pozicija, a zadnji koji bi se politikom trebao baviti je predsjednik NO-a”, rekao je Dukić za Zadarski.hr. “Na ovaj način grubo se narušava stabilnost, a o njoj ovisi ne samo uspjeh prve momčadi, nego i mlađi uzrasti, zajedno s čitavom radnom zajednicom, istaknuo je gradonačelnik Dukić dodajući kako očekuje objašnjenje i očitovanje svih ostalih članova NO-a oko ovakvog postupka predsjednika NO-a Martinovića.”

Naposljetku je, nakon salve kritika javnosti i burnih reakcija, i sam Martinović reagirao priopćenjem odaslanom lokalnim medijima. Prenosi ga Zadarski list, a u priopćenju Martinović potvrđuje da će predložiti da se natječaj za direktora poništi ako je bivši direktor Gunjević jedini kandidat. Osim toga, optužio je i ‘krticu’ za širenje poruka, čime je potvrdio i autentičnost.

“Prije svega sam žalostan da privatne prepiske dolaze u medije gdje im nije mjesto i da se od strane medija tumače na potpuno krivi način kako bi se plasirale bombastične priče koje štete KK Zadru.”

“U ovom slučaju radi se o WhatsApp grupi koja služi kako bi kolega Kljajić i ja pomogli savjetima operativnoj marketing službi KK Zadra. Radi se o mladim dečkima kojima smo se stavili na raspolaganje kako bi pomogli unaprijediti marketinške i PR procese u Klubu. Ovom prilikom jedan od njih se ponio izuzetno neprofesionalno i proslijedio je tu komunikaciju u krive ruke koja je završila u medijima. Naime, u tu grupu došao je upit kako da odgovore na novinarske upite vezane za natječaj za direktora o nastavku selekcijskog procesa nakon isteka roka za prijavu. Odgovor koji su dobili je da će se nakon isteka roka prijave sazvati sjednica NO-a na kojoj će se odlučiti o daljnjem tijeku selekcijskog postupka.”

“S obzirom na to da je g. Gunjević bio jedini kandidat, ja sam ih kao prve ljude marketinga Kluba pripremio na izgledni scenarij da će NO vjerojatno poništiti natječaj ako g. Gunjević bude jedini kandidat. To je bio moj osobni stav kojeg ću predložiti ostatku NO-a na sjednici o kojoj će se NO izjasniti. S obzirom na to da je bivši direktor smijenjen 27. veljače, prije nepunih 9 mjeseci, te mu je isplaćena ugovorna otpremnina, ja sam zaista uvjeren da je to jedini logični scenarij koji je sasvim normalan u poslovnom svijetu kad se bira novi direktor.”

Što se tiče poruke o HDZ-u, Martinović sve pripisuje šali koja je krivo protumačena. Vrijedi napomenuti i da se na zaslonu u grupi vide poruke Darija Kljajića, člana NO-a koji je u tijelo ušao kao predstavnik Udruge ‘Grad košarke’, jedan od dvojice demokratski izabranih članova.

“Ono što sam napisao vezano za učlanjivanje u HDZ je bila šala za internu namjenu koja je trebala ostati u toj WhatsApp grupi. Vjerujem da svi koji poznaju g. Gunjevića i njegov stav prema HDZ-u, razumiju da je to bila samo sarkastična šala.”

“Pozicija direktora KK Zadra nije nipošto politička funkcija i pripadanje bilo kojoj političkoj opciji nije prednost niti ne daj bože uvjet za imenovanje direktora KK Zadra. Vjerujem da tu činjenicu potvrđuje i to što je jedina prijava došla od g. Gunjevića, a ne od nekog drugog kandidata koji ima bilo kakav politički background.”

Za kraj, Martinović se ispričao svim navijačima, a objavio je i da će dati mandat na raspolaganje na sljedećoj sjednici Odbora.

“Ovo isto pojašnjenje nastale situacije sam iskomunicirao i prema ostatku NO-a, a detaljnije o cijeloj situaciji kao i izboru direktora, raspravljat ćemo na sjednici NO-a idući tjedan na kojoj će jedna od tema biti i moj mandat koji ću staviti na raspolaganje i glasanje.”

“Ovim putem htio bih se ispričati svim navijačima i simpatizerima koji su svjedočili ovoj priči koja je nepotrebno izašla u javnost. Nažalost su poruke potpuno krive interpretirane i prezentirane javnosti tako da izazovu štetu košarkaškom klubu Zadar.”

Borbe za prevlast u Gradu košarke tako se nastavljaju. Sto će se događati sljedećih tjedana teško je predvidjeti, kao i to tko će na kraju svega voditi klub. A za to vrijeme, Jusup i momci kao valjda jedino što funkcionira u Zadru se spremaju za teške susrete s Igokeom i Dinamom u gostima…