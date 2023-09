Predstavio se i novi Rudešov trener Toni Golem. Optimističan je oko ostanka u prvoj ligi

Trenerskom rotacijom Rudeš je Roberta Prosinečkog zamijenio Tonijem Golemom, dojučerašnjim strategom Hajdukovih juniora. Preuzeo je momčad u vrlo teškoj poziciji, nakon uvodnih sedam kola ovaj povratnik u HNL ima tek jedan bod na svojem kontu. Sve se više čini kako će se Rudeš ekspresno vratiti u drugi rang, no baš zato je i doveden Golem, kako bi to spriječio.

“Pratim HNL čitavo vrijeme. Rudeš je s igrom krenuo dosta dobro, no rezultati to nisu pratili. Sjećamo se utakmice s Osijekom pa dobrih pola sata u Puli. Ali dojma sam da je bodova manje nego što je trebalo biti. Mora ih biti više, to i je moj zadatak, ali to je sve posljedica igre. Nisam pobornik priče o sreći u nogometu, na kraju si uvijek tamo gdje zaslužuješ”, rekao je Golem na današnjem predstavljanju.

Imat će dovoljno vremena za upoznavanje s momčadi, s obzirom na dvotjednu stanku zbog reprezentativnih utakmica. Tako će službeni debi ubilježiti tek 15. rujna, u dvoboju sa ‘sustanarom’ iz Kranjčevićeve, Lokomotivom. “Moj je zadatak da dođemo na poziciju koja je bolja od ove i koju zaslužujemo. Možemo se potući s ove tri-četiri momčadi koje su ispred nas, a po meni, nisu bolje od nas. Rano je još pričati o toj utakmici, pa i prijelazni rok još traje. Hendikep je za nas što 36 utakmica igramo u gostima, nije jednostavno, ali idemo se uhvatiti posla, ima još 29 kola do kraja. Ne treba već sad pričati o tome da smo ispali”, dodaje. Naravno, prijelazni rok traje još i za njegov klub, sve do ovog petka, pa bi mogao posegnuti za nekim rješenjem iz svojeg Hajduka, pogotovo iz juniorskog sastava s kojim je itekako upoznat. “Vidjet ćemo, ovo se sve izdogađalo vrlo brzo. Stalno komuniciramo, želimo se pojačati s još par igrača, nadam se da ćemo i uspjeti u tome. Našao bih nekoliko igrača iz Hajduka, ali vidjet ćemo. Razgovaramo s dosta igrača, neki još čekaju druge opcije. Moramo se ciljano pojačati na određenim pozicijama i krenuti u bitku za bodove”, zaključio je Golem.

