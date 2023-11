Predstavljen Ivica Obrvan, novi izbornik rukometašica: ‘Želja je četvrtfinale SP-a’

U Trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) održana je konferencija za medije na kojoj je i službeno predstavljen novi izbornik hrvatske ženske reprezentacije Ivica Obrvan. Novi izbornik istovremeno je objavio i popis igračica za završne pripreme, odnosno Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Obrvan je naslijedio Nenada Šoštarića, koji je preuzeo mjesto trenera RK Zagreba, a kao izbornik ženske reprezentacije uzeo je dvije velike medalje – europsku broncu iz Danske 2020. te mediteransko srebro prošle godine.

Novi izbornik Obrvan najprije se zahvalio HRS-u na ukazanom povjerenju, a posebno se zahvalio i rukometnom klubu Podravka Vegeta koji je dao dopuštenje da može obavljati obje funkcije.

“Spreman sam i dat ću sve od sebe da reprezentacija nastavi stazom koju je tako sjajno posložio moj prethodnik. Vremena za upoznavanje svih igračica jako je malo, baš kao i vremena za pripreme za Svjetsko prvenstvo. Ali reprezentacija ima svoj čvrsti kostur i igru i samo se nadam da će sve igračice doći zdrave na prvo okupljanje”, kazao je.

“Nadam se da će u ova dva tjedna te ozljede biti prošlost i da će djevojke biti spremne za pripreme i SP. Naša želja je da se plasiramo u četvrtfinale. To će biti iznimno teško, jer u prvoj skupini imamo domaćina Švedsku, Senegal koji ne smijemo podcijeniti i Kinu. Potencijalno nas u drugoj fazi čekaju Mađarska, Crna Gora i Kamerun. I Mađarice i Crnogorke smo pobjeđivali, ali on njih i gubili. Idemo stoga utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići. Bilo bi sjajno biti među osam jer to vjerojatno donosi olimpijske kvalifikacije“, zaključio je Obrvan.