Prekaljeni kvalifikant: Borna Gojo po prvi je put u karijeri izborio glavni turnir na US Openu

Sad već lijep niz od dva uzastopna nastupa na glavnim turnirima Grand Slam izdanja upisao si je Borna Gojo. 25-godišnji Splićanin ovog je ljeta igrao na Wimbledonu, a sada je kao kvalifikant preko tri prepreke stigao i do glavnog ždrijeba u US Openu, po prvi put u svojoj karijeri u New Yorku.

Dosad je Gojo dvaput zapinjao u kvalifikacijama, ali ovaj put je kao osmi nositelj bio favorit u svim mečevima, a to je i dokazao. Na zadnjem ispitu srušio je Čeha, 123. na svijetu Tomáša Macháča sa 7-6 i 6-2.

Bilo je borbe i muke u prvom setu, nitko u 12 gemova nije suparniku niti dopustio break loptu pa se otišlo u trinaestu igru. Tamo Gojo bolje otvara i radi 3-1, ali potom mu Čeh vraća mini-break. Napravio je Macháč još jedan poen na suparničkom servisu za 5-4 i trebao je dobiti svoja dva servis poena za set.

No, Gojo mu je uzeo oba mini-breaka, okrenuo na 6-5 pa na svom servisu iskoristio odmah prvu set loptu za 7-5 i 1-0. To kao da je prelomilo meč na stranu Hrvata. Krenuo je Gojo u drugi set silovito, Čeh je loše servirao i to je s dva breaka 4-0 za Goju u ranoj fazi. Tu je prednost zadržao i do kraja, spasio je jednu jedinu break loptu koju je dopustio suparniku pa sa 6-2 ulazi u glavnu rundu gdje ga čeka bolivijski tenisač Hugo Dellien. Za jednog kvalifikanta odličan ždrijeb za početak pa se možemo nadati da će Gojo i do drugog kola, a to bi mu već bio najveći Grand Slam uspjeh u karijeri. Odnosno, izjednačenje istog jer u drugom kolu Australian Opena igrao je 2022. godine…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se