Prekid u Škotskoj: Jozo Šimunović nakon pet godina i 11 trofeja napušta Celtic

Pet godina, pet naslova prvaka, šest kupova i 125 nastupa. I sada, kraj puta.

Škotski prvak Celtic odlučio je kako neće produžiti ugovor Jozi Šimunoviću, tako da će nakon kraja sezone definitivno napustiti Glasgow. Celtic je imao opciju dodatne godine u ugovoru, ali je odlučio ne aktivirati klauzulu.

Šimunović je na Celtic Park došao još u kolovozu 2015. iz redova zagrebačkog Dinama za odštetu koja se procjenjuje na sedam i pol milijuna funti, a u 125 nastupa zabio je i pet pogodaka.

I’m a bit surprised Celtic have let Simunovic go. Without a notable signing this summer that would leave Neil Lennon with just Jullien, Ajer, Bitton and Elhamed at CB next season.

— Stefan Bienkowski (@SBienkowski) May 30, 2020