Prekinuta je tradicija duga 124 godine: Bostonski maraton neće se održati

U četvrtak, kad je otkazan Bostonski maraton, prekinuta je tradicija duga 124 godine tijekom kojih je ovo sportsko natjecanje neprekidno održavano.

Ulicama Bostona trebalo se trčati 20. travnja, ali su zbog pandemije izazvane širenjem koronavirusa organizatori odlučili odgoditi utrku za rujan. Međutim, aktualno stanje s pandemijom u Sjedinjenim Američkim Državama ne dopušta planiranje ovakvog masovnog događaja u bližoj budućnosti pa su organizatori bili prisiljeni otkazati ovogodišnji maraton.

No, bit će održana virtualna utrka u kojoj će natjecatelji zaraditi medalju, ako će podastrijeti dokaz da su 14. rujna istrčali maratonsku dionicu od 42 kilometra i 195 metara.

“Kad već ne možemo dovesti svijet u Boston u rujnu, naš je plan da Boston odvedemo u svijet za povijesno 124. izdanje Bostonskog maratona”, izjavio je u četvrtak izvršni direktor Bostonskog atletskog saveza Tom Grilk.

Povijest ovog natjecanja seže u daleku 1897. kad se na startu u Ashlandu našlo 15 atletičara koji su odlučili dotrčati do centra Bostona u čast prvih modernih Olimpijskih igara koje su održane godinu prije u Ateni. Maraton se neprekidno održavao i tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata, a preživio je i bombaški napad 2013.

The @BAA has announced that the 124th Boston Marathon will be held as a virtual event, following Boston Mayor Martin Walsh’s cancellation of the marathon as a mass participation road running event due to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/tlIdvsU9sq

— Boston Marathon (@bostonmarathon) May 28, 2020