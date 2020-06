Prekjučer je zabio prvijenac, a sada bi mogao otići: Felipe Pires navodno napušta Rijeku

He went out with a bang, kazali bi na anglosaksonskom području…

Ukoliko su glasine točne, Brazilac Felipe Pires, koji je prije dva dana postigao prvijenac u dresu Rijeke zabivši u porazu protiv Gorice, neće produljiti suradnju s klubom i uskoro bi se trebao vratiti u Brazil, javljaju Sportske novosti. Isti list navodi kako je matični Hoffenheim imao namjeru produžiti njegovu posudbu, ali Pires se navodno želi vratiti u svoju zemlju zbog trudne supruge.

⚽ Rijeka – Gorica 1:2 (Pires 84'). Ubačaj je stigao s desne strane, Pires je smirio loptu na drugoj vratnici i poentirao! #ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/gEy5C4k6Tp — NK Rijeka (@NKRijeka) June 26, 2020

Piše se i kako će Sterling Yatéké, čiji smo intervju za 24 sata jučer prenijeli, ostati u Rijeci najmanje do kraja ove sezone. Podsjećamo, napadač rodom iz Srednjoafričke Republike došao je na posudbu iz bečke Austrije…

Dakle, Pires je, ukoliko spakira kofere i ode kući, za Rijeku odigrao ukupno 107 minuta i postigao taj jedan gol, a tako je postao 199. po redu Rijekin strijelac u HNL-ovoj povijesti.