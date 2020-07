Preko Bayera u Berlinu kao preko plitkog potoka: Bayern München osvojio je još jedan Kup

Bez previše poteškoća Bayern München pobijedio je na Olimpijskom stadionu u Berlinu Bayer Leverkusen 4-2 u finalu njemačkog Kupa. Ovo je Bayernu jubilarna 20. titula u Kupu.

Dominanta u svim kategorijama, Bayern je već na poluvremenu imao 2-0.

U 16. minuti David Alaba pogodio je za 1-0 iz ‘slobodnjaka’. Sa 17 metara prebacio je živi zid i lopta je završila u mreži. Osam minuta kasnije Serge Gnabry povisio je na 2-0 nakon što je dodavanje Joshue Kimmicha ‘prerezalo’ Bayerovu obranu — Gnabry se našao u jedan-na-jedan situaciji i pogodio suprotni kut za 2-0.

Ako već nije bila dotad, utakmica je riješena u 59. minuti golom Roberta Lewandowskog. Bayernov napadač primio je jedno ispucavanje Manuela Neuera na 30-ak metara od Bayerova gola pa opalio iz voleja, a nakon katastrofalne reakcije Lukasa Hradeckyja lopta je završila u mreži.

Robert Lewandowski is now the outright top scorer in all three club competitions he has competed in this season:

✓ Bundesliga (34)

✓ Champions League (11)

✓ DFB-Pokal (5)

The world's best centre-forward. pic.twitter.com/UXEogYz4aW

— Squawka Football (@Squawka) July 4, 2020