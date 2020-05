Prekrajanje kalendara: sve je više onih koji tvrde da bi NBA sezona trebala počinjati oko Božića

Kada je riječ o potencijalnom nastavku NBA sezone u kontekstu pandemije koronavirusa, na papiru su tri opcije — nastavak regularnog dijela (u skraćenoj verziji), momentalni nastavak s doigravanjem i prekid sezone. U svakom slučaju, teško je zamisliti, kako god se bude rasplela ova situacija, da će iduća sezona (2020./2021.) početi prije prosinca.

A u posljednje vrijeme moguće je čuti sve više glasova koji tvrde da bi tako nešto trebalo biti pravilo umjesto iznimke. Posljednji u nizu? Mark Cuban, vlasnik Dallas Mavericksa koji je o toj temi nešto rekao na podcastu Pardon My Take.

#Mavs owner Mark Cuban would like the NBA to permanently start on Christmas Day.https://t.co/LC3DWHWN29 — Mavs Nation (@MavsNationCP) May 15, 2020

“Tvrdim to već 15 godina. Jedan od glavnih razloga zašto me nitko nije slušao bio je taj što televiziju tijekom ljeta gleda manje ljudi nego obično. Zato se NBA sezona završava do srpnja, kako bi ljudi nakon toga gledali i druge sadržaje televizijskih kuća”, kaže Cuban. “Ali navike gledanja televizije su se promijenile. Imat ćemo puno više opcija kada sve ovo prođe kada je riječ o terminu početka sezone. Također, kada bi sezona počinjala za Božić, ne bismo imali preklapanja s NFL-om, a doigravanje bi se moglo igrati tijekom cijelog ljeta.”

S istom idejom u javnost su već izišli, primjerice, Eric Gordon, bek Houston Rocketsa i Steve Koonin, CEO Atlanta Hawksa. Argumentacija ima smisla i vjerojatno ćemo u bližoj budućnosti čuti još više prijedloga iste vrste.

Takozvane “reprezentativne obaveze” u ovoj se priči, naravno, zasad još ne spominju.