Premier liga će se ove godine igrati i na Badnjak. Navijači negoduju, ali njih se ionako ne pita

Radi se o prilično nepovoljnom datumu za gostujuće navijače iz Londona koji će morati ići na poduže putovanje dan prije Božića kada velika većina ostalih ljudi provodi vrijeme sa svojim obiteljima. Chelseajeva zaklada navijača stoga je objavila službeno priopćenje u kojemu je uputila kritiku na tu odluku, ističući da je guranje utakmice na Badnjak potpuno neprikladno.

“Otkako su počele kolati glasine o ovom problemu, Chelseajeva navijačka zaklada bila je jasna da odabir takvog termina postavlja još jednu prepreku za mnoge navijače koji odlaze na stadion”, naveli su poklonici Bluesa. “Ne samo da bi ovo moglo proizvesti logističke probleme na Molineuxu, nego će praznički vozni red još više inkomodirati navijače.”

Wolves v Chelsea will the first #PL fixture be played on Christmas Eve since 1995.

CST Comment ⬇️ pic.twitter.com/dBG62VbNes

