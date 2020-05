Premier liga ima konkretne prijedloge i datume za nastavak aktualne sezone i početak sljedeće

Engleska nogometno prvenstvo moglo bi biti nastavljeno 8. lipnja na stadionima koji će biti određeni u dogovoru s tamošnjim vlastima, a zaključeno nakon što se odigraju preostale 92 utakmice. Prema napisima The Timesa, trebalo bi se to dogoditi do 27. srpnja.

Premier liga prekinuta je zbog pandemije koronavirusa 13. ožujka u trenucima kad je Liverpool stavljao jednu ruku na trofej namijenjem pobjedniku natjecanja. Prema saznanjima izvora, nastavit bi se mogla utakmicama iza zatvorenih vrata što, pak, pretpostavlja do 400 okupljenih od kojih će svi redom morati imati negativan nalaz na virus.

The Premier League is planning to resume the season with matches at “approved” stadiums when the government grants permission for clubs to return to action, reports @Lawton_Times https://t.co/5b21dTSRMi

— Times Sport (@TimesSport) April 25, 2020