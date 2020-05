Premierligaši sutra počinju s treninzima. Bundesliga je u toj fazi bila 8. travnja

Svih 20 premijerligaških klubova jednoglasno se složilo da sutra kreću s treninzima.

Riječ je o treninzima u manjim grupama koji predstavljaju prvi korak prema normalizaciji i povratku natjecanja u Engleskoj nakon višemjesečne stanke zbog pandemije koronavirusa.

Izvršni direktor Premier lige, Richard Masters, istovremeno je ustvrdio kako se ne treba držati kao pijan plota za 12. lipnja kao datum mogućeg nastavka prvenstva. Masters je napomenuo kako je riječ o okvirnom datumu, a ne o čvrstoj odluci.

Ako stvari stavimo u kontekst – Bundesliga je s prvim treninzima, kakvi sutra kreću u Engleskoj, krenula još tamo 8. travnja, a natjecanje je nastavila ove subote. Drugim riječima, ako sve pođe po planu, čini se da je kraj lipnja najrealniji datum povratka na terene u Premier ligi.

All 20 Premier League clubs agreed unanimously to return to “small group training” from tomorrow, the league says. There was another board meeting today.

