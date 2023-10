Preminuo legendarni Bobby Charlton

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

Za reprezentaciju je nastupio 106 puta i zabio 49 pogodaka, što ga je od 1970. do 2015. činilo najboljim strijelcem u engleskoj povijesti. Posebno je briljirao na Mundijalu u Engleskoj, kada je osvojio svjetski naslov. U šest utakmica zabio je tri pogotka, čime je bio drugi strijelac turnira.

Iste godine osvojio je i Zlatnu loptu. U cijeloj povijesti nogometa samo je devetoro nogometaša osvajalo Zlatnu loptu, Svjetsko prvenstvo i Kup prvaka. On je jedan od njih. “Riječi nikada neće biti dovoljne”, napisao je Manchester United u oproštaju sa svojom legendom.