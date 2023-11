Presudile mu neprimjerene poruke: Marc Overmars potjeran iz nizozemskog nogometa

To ga ne bi trebalo previše zabrinjavati budući da je posao premjestio u Belgiju; prošle godine imenovan je nogometnim direktorom u Royal Antwerpu što je aktualnog prvaka te zemlje koštalo nekih sponzorstava, ali otad normalno obavlja svoju funkciju i to će moći činiti ubuduće jer kazna vrijedi samo za Nizozemsku. U medijima se čak šuškalo da bi Overmarsa mogla čekati i zatvorska kazna, ali očito da ništa od toga.

Marc Overmars has been suspended by the Institue of Sports Law for a year for transgressive behaviour. Plus a conditional suspension of 1 year, with a probationary period of 2 years. This suspension is only valid for NL, so has no effect on his job at Antwerp.

