Pretendent na tron: Alcaraz je razbio Medvjedeva i igrat će s Đokovićem u finalu Wimbledona

Trebalo je to biti veliko polufinale i gigantska borba za ulaznicu za finale i dvoboj s trenutnim vladarom Wimbledona, Novakom Đokovićem. Završilo je kao prvo kolo između jednog od favorita turnira i kvalifikanta. Carlos Alcaraz bez problema se obračunao s trećim nositeljem Daniilom Medvjedevom i pobijedio ga u tri seta, sa 6-3, 6-3, 6-3.

U tek nešto više od sat vremena igre, Alcaraz je došao do dva seta prednosti. U nešto manje od sat i pol vremena igre, imao je 3-0 u trećem setu i, činilo se, bilo je sve gotovo. Međutim, nekoliko pogrešaka u nizu i dupla servis greška vratili su ruskog tenisača u igru. Bilo je 3-2 za Alcaraza, a Medvjedev je servirao za izjednačenje.

Međutim, Španjolac je ekspresno odgovorio i nije dopustio suparniku da potvrdi break. Bio je tada na dva gema od svog prvog finala u Wimbledonu. Bio je to daleko najzanimljiviji dio meča, budući da je Medvjedev odmah oduzeo drugi uzastopni servis gem suparniku i vratio se u meč. Do sredine trećeg seta, Medvjedev nije uspio Alcarazu niti jednom oduzeti servis, a onda je to napravio dvaput zaredom.

Ali ni to nije bilo dovoljno. Alcaraz je uzvratio, uzeo servis i servirao za meč. Od 3-2 do 5-3 vidjeli smo četiri uzastopna breaka. Ovoga puta, Medvjedev nije imao šanse i Alcaraz je bez puno problema dobio gem, set, a time i meč.