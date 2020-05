Priča koja se pamti: Leicesteru je na današnji dan prije četiri godine uručen trofej engleskog prvaka

Oprostit ćete nam, ali danas smo se morali prisjetiti koliko je nogomet lijep u svojoj nepredvidivosti, ma koliko god neki bili dominantni…

Danas se sjetno osjeća cjelokupni Leicester, pošto je tamošnji nogometni klub prije točno četiri godine podigao premierligaški trofej i tako zaključio jednu od najluđih sezona u novijoj povijesti engleskog nogometa. Omjer od 5000 naprama jedan nudio se prije početka sezone 2015./16. za eventualno Leicesterovo osvajanje prvenstva, a ono što se potom dogodilo pamtit će se zauvijek…

Navijačima na King Poweru te subote, 7. svibnja 2016. godine, muljavi oblaci nikako nisu pokvarili raspoloženje. Claudio Ranieri ponosno je podigao srebrni trofej nakon što je Andrea Bocelli otpjevao ariju ‘Nessun dorma’ iz završnog čina Puccinijeve opere Turandot. Više od 32 tisuće gledatelja na stadionu svjedočilo je slavlju, a mnogima je ta Leicesterova sezona i dan danas pomalo neobjašnjiva.

On this day in 2016, Leicester City won the Premier League. Their story was a fairytale ✨ pic.twitter.com/sjNcICT3DG — B/R Football (@brfootball) May 2, 2020

Ne samo da su Lisice sva moguća predviđanja analitičara prije početka sezone bacile u vodu, već su i individualno ostvarile povijesna dostignuća. Jamie Vardy tako je srušio rekord za broj postignutih golova u uzastopnim ligaškim utakmicama (zabijao je u 11 utakmica zaredom), a Riyad Mahrez (s postignutih 17 zgoditaka i 10 asistencija) postao je prvi Afrikanac koji je osvojio PFA-ovu nagradu za igrača godine.

Sezona je odmah počela dobro — u prvih 10 utakmica Leicester je izgubio samo jednom i to od Arsenala, a u nastavku su padali mnogi, uključujući i Chelsea, Manchester City, Tottenham i Liverpool. Ranierijeva je momčad do kraja prvenstva upisala još dva poraza — od Redsa na Anfieldu te ponovno od Arsenala i to u posljednjim sekundama — a ono je zaključeno s 10 bodova prednosti nad drugoplasiranim Topnicima. Kiksovi bogatijih konkurenata bili su iskorišteni, a — koliko god ovo klišejasto možda zvučalo — srčanosti, disciplinom i zajedništvom izgradio se pobjednički Leicester.

Mnogi su tada govorili kako je to posljednji put da ćemo moći svjedočiti takvom iznenađenju. Tko zna što budućnost nosi — sve što trenutno priželjkujemo je povlačenje prokletog virusa, a zatim će se stvoriti prostor za nastavak pisanja velikih nogometnih i sportskih priča…