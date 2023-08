Pričekajmo ipak još malo: Čak i Romano priznaje da se posao oko Gvardiola zakomplicirao

Prema Talijanu, pojavile su se “tenzije” u posljednjem stadiju pregovora te je nakon curenja informacija nešto zapelo u pregovorima klubova. Gvardiol tako ipak nije dobio zeleno svjetlo za liječnički pregled, premda je on bio zakazan za danas.

Gvardiol deal. Tension with Man City and Leipzig during final stage of negotiations — Joško he didn’t complete the medical yet ⚠️🇭🇷

Verbal agreement reached yesterday — medical booked today but then issues on clubs side after leak and no green light to medical.

Deal still ON. pic.twitter.com/Vq2MNy1xAp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023