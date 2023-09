Prijateljska vatra: Rondae Hollis-Jefferson zabio je 20 poena SAD-u i poveo na ljestvici strijelaca

U plejadi naturaliziranih američkih košarkaša koji ovog nastupaju na Svjetskom prvenstvu, zasigurno se najviše od njih ističe Rondae Hollis-Jefferson. Taj je nekadašnji igrač Brooklyn Netsa, Toronto Raptorsa i Portland Trail Blazersa od ovog ljeta nastupa za Jordan, a s tom reprezentacijom briljira na MundoBasketu.

Ždrijeb se tako poigrao, pa je Hollis-Jefferson jutros nastupio protiv svoje domovine, Sjedinjene Američke Države u toj su utakmici očekivano slavile s 110-62, a on je opet bio najbolji i najefikasniji igrač svoje momčadi. Nikad nije zaigrao svoju matičnu reprezentaciju, no zato je sada s 20 poena sudjelovao u ovom porazu te nastavio svoj sjajan niz tijekom ovog SP-a.

Rondae Hollis-Jefferson vs Team USA: 20 PTS

7 REB

3 STL Leading the tournament in total points. pic.twitter.com/2kYNU74TsV — StatMuse (@statmuse) August 30, 2023

Naime, protiv Grčke je skupio 24 poena, a Novom Zelandu 39, pa je s ukupno 83 poena trenutno vodeći u poretku strijelaca Svjetskog prvenstva. Na njegovu žalost, nije to previše pomoglo Jordanu, jer je taj sastav poražen u sve tri utakmice u grupnoj fazi. Naravno, to ujedno znači i ispadanje sa svjetske smotre, ali ne i kraj nastupa, jer im još predstoji i borba za plasman od 17. do 32. mjesta.

Inače, imao je Hollis-Jefferson priliku zaigrati i protiv jednog od svojih bivših suigrača, s druge strane terena stajao mu je Anthony Edwards, s kojim je zajedno nastupao u momčadi Minnesota Timberwolvesa.

“Kada sam došao u ekipu kao rookie-igrač, on je bio jedan od mojih mentora u trening-kampu. Tada se ipak nije izborio za ugovor, pa se otad nismo ni vidjeli. No, zato nam je sad bilo sjajno kad smo se prisjetili tih dana, a tijekom utakmice stalno nam je nešto dobacivao, to tako mora biti”, rekao je Edwards.