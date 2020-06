Prije par dana nije se znalo hoće li se igrati, a sad se priča o finalu FA kupa pred 20.000 ljudi

Sve je krenula kao ideja nekih britanskih tabloida, kao nekakav mokri san da se finale ovosezonskog FA kupa ipak igra pred ograničenim brojem navijača. Nije neočekivano, ideja je pala na plodno tlo i počela se širiti.

Ne tako davno vrlo je upitno bilo i hoće li se nogomet u Engleskoj ove sezone uopće igrati pa ovakvo što predstavlja priličan korak od stvarnosti kakva je vladala jučer. Britanska postaja Sky Sports otvorila je raspravu na temu može li se finale FA kupa zbog pandemije koronavirusa pomaknuto na početak kolovoza igrati pred publikom. Uz mjere socijalne distance, govori inicijalna ideja, takvo bi se što moglo organizirati.

FA Cup final on August 1 'could see 20,000 fans head to Wembley' https://t.co/48CiVsZozH

— MailOnline Sport (@MailSport) June 1, 2020