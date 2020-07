Prije točno dvije godine Hrvatska je igrala finale SP-a. Malo smo se kroz slike prisjetili tih dana

Istinski osjećaj ponosa i zahvalnosti prevladao je kod većine tog 15. srpnja 2018., u danu u kojem je Hrvatska bila sretna i u kojem se sanjarski mogla nadati da će se nekim čudom ti osjećaji preliti i u mjesece koji će uslijediti.

Tog dana Hrvatska je igrala finale Svjetskog nogometnog prvenstva.

Put do najveće svjetske pozornice vodio je preko Nigerije (2-0), Argentine (3-0) i Islanda (2-1) za osvajanje skupine D Mundijala kojem je domaćin bila Rusija, a nastavio se susretom osmine finala protiv Danske. Kroz jedanaesterce izborena pobjeda gurnula je Hrvatsku do četvrtfinalnog sraza s domaćinom turnira, a jednak rasplet te utakmice i do Engleske u polufinalu.

Ovaj put bez penala, ali s trećom utakmicom u nizu koja je igrana s produžetkom, Hrvatska je pod vodstvom Zlatka Dalića i najboljeg igrača turnira Luke Modrića…

… nastavila svoj san i plasirala se u utakmicu za naslov na stadionu Lužnjiki. Slavit će ondje Francuska s 4-2, razočarati mnoge u Hrvatskoj, ali ne i izbrisati one emocije koje su stvarane tih lipanjskih i srpanjskih dana prije dvije godine.

Bolji dokaz od toga od osmijesima otprilike pola milijuna ljudi ispunjenog svakog metra puta od zračne luke do Trga bana Josipa Jelačića jednostavno ne postoji…