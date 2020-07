Prijetnja iz zraka: Giroud je Norwichu zabio svoj 31. pogodak glavom u Premier ligi

Norwich je ispao iz Premier lige, a večeras se na Stamford Bridgeu činilo kako je od nje i potpuno odustao.

Ukupni rezultat Chelseajeve pobjede to možda ne kazuje (1-0), ali dovoljan je podatak kako je momčad Daniela Farkea u cijeloj utakmici tek dvaput zapucala prema suparničkom golu, a ti udarci, usput rečeno, nisu išli u okvir vrata. Chelsea je apsolutno dominirao posjedom lopte i kreacijom: u prvom poluvremenu je Lampardov sastav kompletirao ukupno 100 dodavanja u Norwichevoj trećini, a Kanarinci su ih na drugoj strani sklopili tek sedam.

Domaćine je u vodstvo doveo Olivier Giroud u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena nakon što je efikasno reagirao na odličan Pulisicev ubačaj s lijeve strane i tako postigao svoj peti pogodak u posljednjih šest startova za Bluese. Naravno, gol je zabio glavom, što mu je bio ukupno 31. put da je to učinio u Premier ligi otkad je 2012. godine postao Arsenalov napadač. U tom periodu nitko na taj način nije zabio više od njega, a na pogotke glavom otpada gotovo 37 posto od ukupnog broja njegovih premijerligaških golova…

3 – Olivier Giroud has scored in three successive Premier League starts for the first time since January 2017 when netting six in a row when starting for Arsenal. Furthermore, the Frenchman has scored in six of his last eight Premier League starts for Chelsea. Magnifique. pic.twitter.com/ZnlttYvVHe

— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2020