‘Primoran sam na to, nisam u pravom fizičkom stanju’: Fabio Quagliarella otišao je u mirovinu

Pogotovo se to odnosi na sezonu 2018./2019., tad je već u poznim igračkim godinama s 26 pogotka postao najbolji strijelac talijanskog prvenstva. Zasigurno mu je to najveći pojedinačni uspjeh, od onih timskih se izdvajaju tri naslova prvaka u Serie A s Bianconerima. No, to je sad već daleka prošlost, u proteklim mjesecima postalo mu je jasno da je vrijeme za okačiti kopačke o klin.

40-year-old Fabio Quagliarella announces his retirement from football.

In 2018-19, he was Serie A’s top scorer with 26 goals at the age of 36—never forget this ridiculous goal he scored in the same season 🪄

(via @sampdoria)pic.twitter.com/5HsdEmWUHb

— B/R Football (@brfootball) November 19, 2023