Princ ostaje u Indiji: Igor Štimac produljio ugovor s Plavim tigrovima na još dvije godine

Zapravo, spominjalo se da će dobiti novi ugovor samo ako dođe do četvrtfinala, što je iznimno nerealno očekivati. Ipak, ta priča sada je pala u vodu budući da je Indijski nogometni savez (AIFF) objavio kako je uručio produljenje ugovora bivšem hrvatskom izborniku na još dvije godine.

The journey continues with the #BlueTigers 💙🇮🇳#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/XC6fnG1Lz1

