Priopćenje iz Cibone: ‘Klub se nalazi u vjerojatno najtežem stanju u povijesti, to je bilo neizbježno’

Vrlo teška je situacija na početku nove sezone za Cibonu, ponajviše oni financijske prirode, a s tim su u korelaciji i oni povezani s igračkim kadrom. Ne čudi stoga da su Vukovi poraženi u oba susreta, i na otvaranju hrvatskog prvenstva, ali i ABA lige. Zato je i krajem rujna proglašen i stečaj, a nakon svega toga, konačno su se oglasili i iz kluba, u dugom priopćenju pojasnili su svoju situaciju i buduće planove.

“Točno je da se klub nalazi u vjerojatno najtežem stanju u svojoj bogatoj povijesti, ali je to stanje bilo neizbježno nakon dugotrajnog upravljanja klubom na pogrešan način. Klub se već dulje vremena bori s konstantnim blokadama računa od strane raznih starih vjerovnika, a da u isto vrijeme nastoji osigurati nastavak nastupanja u svim natjecanjima.

Klub je uvjeren da je ovo prilika da svi zauzmu ispravnu stranu, i omoguće da prvenstveno financijske probleme riješi na jedini moguć način, a to je preoblikovanjem kluba i pretvaranjem dugova u dionice kluba, te postizanjem dogovora sa svim vjerovnicima koje klub može realno financijski izdržati. Sve osobe u i oko kluba usmjerene su na postizanje tog cilja. No, to ostvarenje prvenstveno ovisi o vjerovnicima”, stoji u priopćenju.

“Iznos blokade računa je u međuvremenu značajno smanjen jer je većina vjerovnika postupila razumno i povukla svoje blokade. No, svega nekolicina vjerovnika ostala je pri blokadi računa, iako im je jasno rečeno da mogućnosti za prisilnu naplatu nema, i da inzistiranjem na prisilnoj naplati neće uspjeti u naplati svojih potraživanja, a nad klubom će se otvoriti stečajni postupak. Imajući u vidu da je klub u predstečajnoj nagodbi već ostao bez gotovo sve svoje imovine, vjerovnici neće biti uspješni u naplati svojih potraživanja niti u stečajnom postupku. Na taj način čini se šteta klubu, ali i svim vjerovnicima jer je jedini način da naplate svoja potraživanja opstanak i uspješan daljnji rad kluba. Najveći pojedinačni vjerovnik odnosno grupa investitora već je nekoliko puta deblokirala račun kluba, ali je sada zauzeo jasan stav da to više nije moguće i da se sva buduća ulaganja mogu realizirati samo u postupku preoblikovanja kluba i uz dogovor sa svim vjerovnicima, o čemu su se izjasnili i putem pisma namjere”, pojašnjava se u priopćenju u kojem se dodaje i da klub nastavlja razgovarati sa svim vjerovnicima u vjeri da će sav svima postići dogovor…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se