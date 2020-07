Pripreme za 2025. godinu i Svjetsko prvenstvo: Dubrovnik dobiva novu dvoranu, javlja HRS

U veljači je objavljeno kako će Hrvatska, zajedno s Danskom i Norveškom, ugostiti Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine, a utakmice bi se valjale održati u Zagrebu, Varaždinu, Poreču i Dubrovniku.

Hrvatski rukometni savez sada prenosi vrlo važne informacije vezane uz potonju lokaciju. Kako piše na njegovim službenim stranicama, u Dubrovniku će niknuti nova dvorana. To je i ranije bilo najavljivano, ali sada je, čini se, potvrđeno.

“Tijekom prošlog tjedna dubrovački gradonačelnik Mato Franković sa svojim suradnicima, Jelkom Tepšić, dogradonačelnicom, Đivom Brčićem, pročelnikom Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Ivom Dragićem, glavnim tajnikom zajednice športova dubrovačko-neretvanske županije, razgovarao je s direktorom marketinga Hrvatskog rukometnog saveza Silvijom Njirićem i potvrdio želju da Dubrovnik postane dio projekta Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine”, stoji u tekstu. “Dubrovnik je, naime spreman izgraditi novu dvoranu u Gospinom polju i uključiti se u tu veliku rukometnu priču.”

The upcoming Senior, Junior, Youth and U17 Beach Handball World Championships have been awarded! 📢

We would like to thank all the National Federations that have submitted a bid and congratulate the hosts of the next events 👏👏 pic.twitter.com/roKeeGLidg

— IHF (@ihf_info) February 28, 2020