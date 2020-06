Pripremite se za tišinu: sindikat igrača smatra da će dvorane biti prazne i cijelu iduću NBA sezonu

Navijačka tišina vjerojatno će biti jedna od onih stvari koja će se rutinski opisivati sintagmom “novo normalno”. A prema svemu sudeći koristit će se i u NBA kontkestu. I to duže vrijeme…

Sindikat NBA igrača — čiji je predsjednik Chris Paul, a potpredsjednik Kyrie Irving — održao je video-konferenciju na kojoj je članstvo obaviješteno da će se cijela iduća sezona (2020./2021.) vjerojatno igrati u praznim dvoranama. To informacije je prvi stigao Shams Charania s The Athletica.

The NBPA believes no fans will be permitted to attends NBA games through the the 2020-21 season, per @ShamsCharania pic.twitter.com/aeZCTriumz

