Prljavi igraju prljavo: Draymond Green zbog gušenja Goberta dobio pet utakmica suspenzije

Dobri stari Draymond Green bio je glavna priča jučerašnje utakmice njegovih Golden State Warriorsa i Minnesota Timberwolvesa zbog kavge u koju je upao zajedno sa svojim i suparničkim igračima, a, kako to obično i bude, u njoj je bio najžešći.

Naime, zbog gušenja suparničkog igrača sada je dobio kaznu od pet utakmica suspenzije, a liga je taj potez obrazložila kao “eskaliranje nesuglasica na parketu i hvatanje Rudyja Goberta za vrat na nesportski i opasni način”. Odluku je obznanio izvršni ligaški dopredsjednik košarkaških operacija Joe Dumars, a u obzir su uzete i prijašnje prljavštine koje je Green činio na parketima NBA lige.

Nije on jedini koji je prošao neokrznut jer su Gobert, Klay Thompson i Jaden McDaniels kažnjeni s po 25.000 dolara, ali svi će moći igrati, dok će Green biti u konkurenciji tek za utakmicu protiv Sacramento Kingsa koja je na rasporedu 28. studenog.

Podsjećamo, tučnjava se dogodila brzo nakon početka utakmice naguravanjem McDanielsa i Thompsona, a situacija je eskalirala do te mjere da je Gobert pokušao ščepati šutera Warriorsa kako bi ga maknuo od svojeg suigrača. To se nije pokazalo pametnom odlukom budući da se iza njega ukazao Green i uhvatio Francuza u ‘kravatu’, a onda ga je tako odvukao do linije slobodnih bacanja. Karl Anthony Towns i Anthony Edwards pokušali su obuzdati dvojac, ali nije im uspjelo.

The NBA is suspending Golden State’s Draymond Green for five games, source tells ESPN. Significant hit for the Warriors. pic.twitter.com/QlexGdXNUd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2023

Green je u konačnici pustio Goberta, a centar Timberwolvesa osupnut je odlukom lige da kazni i njega:

“To je bio osobni napad”, izjavio je Rudy. “To što sam ja dobio kaznu zbog toga što sam bio mirotvorac i držao ruke u zraku kada sam bivao napadnut je sramotno. Sramotno.”

Inače, Draymondu je ovo peta suspenzija u karijeri, a posljednju je dobio u doigravanju prošle sezone kada je stao na prsa Domantasu Sabonisu.