Problem nije samo virus: zbog ozljede gležnja Eric Gordon propušta ‘otvaranje’ nastavka sezone

Evo malo ‘staromodnih’ loših vijesti iz NBA balona. Nema riječi o virusu ili samoizolaciji — nastradao je lijevi gležanj Erica Gordona.

U pobjedi Houston Rocketsa nad Boston Celticsima 137-112 u pripremnoj utakmici, Gordon je krajem druge četvrtine u doskoku ozlijedio gležanj. Uz pomoć suigrača iznesen je u svlačionicu nakon čega su Rocketsi potvrdili kako je za Gordona utakmica završena.

Više detalja o ozljedi trebalo bi biti poznato danas, a prve prognoze govore i o pauzi dva tjedna, što znači da Gordon propušta nastavak NBA sezone. Rocketsi u petak sezonu nastavljaju utakmicom protiv Dallas Mavericksa. Dakle, loš početak povratka za Rocketse i prije samog početka.

Rockets announce that Eric Gordon will not return tonight. https://t.co/guwN4NwBWM

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 29, 2020