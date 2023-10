Profa Jakir: ‘Ne razmišljam o ostavci, to znači da bih pobjegao. Ne želim to raditi’

Nakon još jednog bolnog Dinamova europskog poraza, ovaj put od Viktorije Plzeň, ponovno se počelo pričati o onome što zapravo nikad nije ni zamrlo u javnom diskursu; mogućem otkazu za Sergeja Jakirovića. Trener Plavih na to se pitanje, ali i još puno drugih osvrnuo na press konferenciji poslije utakmice.

“Očekivano tvrda i čvrsta utakmica, kao što smo i najavljivali”, započeo je svoj osvrt. “Prvo poluvrijeme nisam bio zadovoljan protokom lopte, nismo mogli lagano rješavati presing Čeha. Tražili smo niske bekove, da se rašire Bulat i Baturina kako bismo dobili koridor od stopera do Emrelija, nismo to dobro radili i napadali dubinu. Tu su nas lagano kontrolirali, eventualno smo zaprijetili iz prekida u smislu stative i grede Bulata. U drugom poluvremenu mislim da smo dobro kontrolirali situaciju do Vidovićeve šanse gdje smo izradili onako kako smo i pripremali, nismo uspjeli zabiti. U jednom korneru triput nismo uspjeli očistiti situaciju i onda lagano napravili penal, mada je to za mene nekako prelagani kontakt. S obzirom da nam je Englez sudio, očekivao sam da će pustiti čvršće, ali čovjek je na kraju dobro odsudio utakmicu. Pokušali smo sa zamjenama, s dva napadača jer nam Moharrami i Špikić nisu bili energetski na nivou nakon ozljeda. Probali smo nešto promijeniti i poslije stihijski napadali, ali nismo napravili ništa da bismo njih stavili pod pritisak. Možemo im samo čestitati na pobjedi.”

Četvrti poraz u zadnjih pet utakmica. Boji li se Jakir za svoju poziciju?

“Ne znam, to je pitanje za upravu, ja najnormalnije nastavljam raditi posao”, odgovorio je. “Naravno da je teška situacija, to se vidi. Ja koliko god pričao s igračima želim da imaju samopouzdanje i da uživaju na terenu. Vidim i ja u nekim reakcijama da je možda prevelik pritisak, mada ja pritisak bih uzeo radije na sebe. Nemam problema s tim jer znam što se očekuje. Očito to sada nije dovoljno i u teškoj smo situaciji. Gol kao da je začaran. Prvi put kada nam dođu, odmah primimo ili napravimo penal. Sigurno da nije lagana situacija.”

Razmišlja li o ostavci i ima li snage podići momčad?

“Naravno da imam snage, kad sam dolazio znao sam gdje idem”, naglasio je. “Mislim da smo krenuli jako dobro, izuzev poraza u Pragu gdje nismo bili dobri. Cijeli rujan smo riješili s pobjedama. Naši problemi kreću dva-tri dana prije i poslije Astane kada su nam se ozlijedili Ristovski, Špikić i Petković. Nisam mogao baš toliko vjerovati da će nam Bruno toliko faliti, ali nedostaje jer je klasa i za Europu i čini suigrače boljima. Ne znam utječe li to toliko na dečke. Pokušavamo s drugim napadačima, ali zasad to ne ide. Naravno da imam energije. To je ono što mene u životu pokreće. Ne razmišljam o ostavci. To znači da bih pobjegao. Ne želim i neću to raditi.”

Na čemu temelji razmišljanje da može vratiti momčad?

“Na radu, zato jer vidim da momčad slijedi”, otkrio je Dinamov strateg. “Ne mogu reći da tu netko ne daje 100 posto. Oni daju sve od sebe, ali to očito nije dovoljno. Možda je mentalna blokada teška, treba razgovarati s njima, stalno se to radi. Pokušavamo na treninzima nešto promijeniti. Ja bih volio da je to još čvršće i agresivnije, da napadamo prostor i da smo pokretljivi, fluidni u veznoj liniji i na krilima, ali zasad to ne ide.”

Nova utakmica je za dva dana, a onda opet Europa. Kako podići ekipu u tako kratkom roku?

“Ubacivanjem svježih igrača, mada otkad sam ovdje dao sam priliku svima”, kaže Jakirović. “Volio bih da je to još bolje, ali ubacit ćemo nove da imaju želju za dokazivanjem da bismo se mogli prezentirati što bolji. Mi sami moramo izaći iz ove situacije, neće nitko umjesto nas to učiniti.”

Dinamu konstantno blokiraju Josipa Mišića čime jako teško izlazi iz svoje obrambene trećine.

“Napravili smo mehanizam gdje se može izvlačiti na stranu ili u sredinu između dva stopera, ali onda trebaju ostali vezni igrači više dolaziti i tražiti loptu da bi mogli zadržati posjed”, objasnio je. “To nam je najveći problem, a Viktoria je to dobro radila i teško je izaći iz toga. U tom su bili bolji od nas, nema trećega. Znaju se zahtjevi, nekad prođu, nekad ne, ali vidimo da nam blokiraju Mišića i zato smo to radili.”

Što Jakir vidi kao najveći problem, što sebi najviše zamjera?

“Manjak samopouzdanja sigurno, koliko god ja pričao možda je stres prevelik za njih”, dijagnosticirao je. “Ne vidim drugo, volio bih da je to puno bolje. Ne zamjeram stvarno nikome, mislim da je dobra grupa, jako malo ega ima u svlačionici. Iznenadili biste se s obzirom na to da sam u Dinamu, ali stvarno su radni, slušaju i ne zamjeraju ništa. Morao naći, moram ja još razmisliti i analizirati sebe, pokušati sa svježim snagama.”

Reakcija Bad Blue Boysa nije bila baš pozitivna…

“Ja to nisam vidio, bio sam u svlačionici. Navijači imaju pravo uputiti kritiku, biti nezadovoljni i sada su sasvim u pravu. Oni su uz nas, kao što sam već rekao, danas ih je došlo jako puno i žao mi je što smo ih još jednom razočarali ili nekoliko puta prije. Napravit ćemo sve da opet budu uz nas, mada ja mislim da su i sada uz nas.”