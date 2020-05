‘Projekt restart’ na glasanju idućeg tjedna: premierligaši su se odlučili za nastavak sezone

Četiri sata trajao je danas sastanak između predstavnika svih 20 premierligaških klubova i vodstva Premier lige. Raspravljalo se o detaljima i o izvedbi ‘Projekta restart’, a konačan zaključak nije dolazio u pitanje — svi klubovi odlučni su oko toga da se sezona nastavi i privede kraju na travnjacima.

Tema o kojoj se najviše raspravljalo ticala se “neutralnih terena” na kojima bi se odigrale preostale 92 utakmice prvenstva. Prema dostupnim (neslužbenim) informacijama riječ je o stadionima West Hama, Arsenala i Manchester Cityja, jer je svaki od stadiona relativno izmješten iz stambenih zona. Tribine ostaju prazne, ako je to uopće i potrebno posebno napominjati…

