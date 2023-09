Prometno je u Maksimirskoj u ponedjeljak, Dinamo je predstavio i Joaquína Sosu

Jako zaposlen dan je ponedjeljak u Maksimirskoj 128, baš kako i nalaže prvom ponedjeljku u rujnu kada se mnogi vraćaju s godišnjih odmora. No, u ovom slučaju to ipak znači da nam je za nekoliko dana kraj prijelaznog roka u Hrvatskoj, a da se za europske skupine igrači registriraju do utorka pa su se u Dinamu latili posla dovođenja pojačanja.

Nakon Tibora Halilovića, u plavom je dresu tako osvanuo Joaquín Sosa. 21-godišnji Urugvajac pokriva poziciju stopera, a prošle je sezone igrao za Bolognu iz koje je stigao na posudbu uz pravo otkupa. Iz Dinama govore da će konkurirati i za poziciju lijevog beka, uvijek vruću točku u Dinamovom sastavu.

“U šali bismo mogli primijetiti da se u Dinamovu sastavu nalazi novo ime, ali “staro” prezime. Joaquín Sosa, prezimenjak hrvatskog reprezentativca, nekadašnjega Dinamova lijevog beka, Borne Sose, rođen je 10. siječnja 2002. godine u urugvajskom gradu Fray Bentos”, šaljivo su ga najavili iz Maksimira. Do dolaska u Bolognu je Sosa igrao za tri kluba u rodnom mu Urugvaju: Nacional, Rentistas i Liverpool FC iz Montevidea, a prošle je sezone u Serie A skupio 10 nastupa i 685 minuta. “Jako sam sretan što sam se dogovorio s Dinamom i ostvario ovaj transfer”, kazao je. “Znam da se radi o iznimno moćnom klubu, najjačem i najkonstantnijem u ovom dijelu Europe, koji je apsolutni vladar u domaćem prvenstvu, ali i vrlo istaknut po pitanju europskih natjecanja. Nadam se da ću se uskoro dokazati treneru i izboriti šansu da pokažem što znam na nogometnim terenima”, poručuje Sosa koji bi tako mogao biti zamjena za Josipa Šutala na stoperskoj poziciji.

