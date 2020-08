Promjena na vrhu hijerarhije: Peter Moore više neće biti Liverpoolov izvršni direktor

Peter Moore, Liverpoolov izvršni direktor, napustit će funkciju idućeg mjeseca. Na poziciji prvog čovjeka kluba zamijenit će ga Billy Hogan, dosadašnji generalni direktor.

Moore je na Anfield stigao 2017. godine iz EA Sportsa i bio je ključan čovjek Liverpoolova komercijalnog uzleta pod okriljem Fenway Sports Groupa. Posljednji veliki posao koji je zgotovio je bio novi sponzorski ugovor oko dresova koji je potpisan s Nikeom. Ugovor počinje teći sutra Liverpoolu će donositi 30 milijuna funti godišnje fiksno plus 20 posto iznosa od prodaje službene klupske opreme.

