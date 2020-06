Promjene u NBA kalendaru: draft će se održati 16. listopada, a free agency počinje dva dana kasnije

Prije nešto više od dva tjedna izašli su okvirni datumi vezani uz nastavak NBA sezone. Najvažniji je taj da se aktualna sezona nastavlja 31. srpnja u Orlandu, a sada su poznati novinarski insideri u javnost pustili nove informacije o održavanju ovogodišnjeg drafta i početka free agencyja.

Datum za draft o kojemu se prvotno šuškalo bio je 15. listopada, a ESPN-ov Adrian Wojnarowski sada javlja kako će se izbor novih ligaških igrača ipak održati dan kasnije, s tim da free agency, kada će određeni igrači slobodno moći potpisivati ugovore s franšizama, početi dva dana kasnije, 18. listopada s moratorijem koji će trajati do 23. dana u navedenom mjesecu…

Plan je da se eventualna sedma utakmica finala odigra 13. listopada, što bi otvorilo mogućnost za obavljanje drafta u narednim danima, a spomenuti datum ceremonije važan je zbog toga što bi igrači sa sveučilišta i iz ostatka svijeta koji se dosad nisu prijavili na izbor trebali dobiti rok do 17. kolovoza za promjenu odluke.

A bit of a bombshell here. What this means is that college and international players who had previously elected NOT to enter the 2020 NBA draft now have until August 17th to revisit those decisions and potentially enter now. News story coming. https://t.co/2W4wn1j37M

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 20, 2020