Prošle sezone najskuplje karte u LP nije imao klub iz liga Petice. Gostima je najviše naplaćivao Celtic

Odmah iza Celtica, na toj se listi smjestio još jedan škotski velikan, za gostovanje kod Rangersa prošlo jeseni se moralo izdvojiti 68,85 eura. Na razini čitave Lige prvaka, prosjek takvih ulaznica je bio točno 47 eura, a na čak 18 posto utakmica u ovom natjecanju je iskorišten taj UEFA-in maksimum od 70 eura po karti za goste.

Njemački klubovi s druge su strane ovog spektra, u prosjeku su gostovanje u toj zemlji za čak 20 eura jeftinija od ostatka Lige prvaka. Pogotovo su tome pripomogli sektori za stajanje, pa su neke od tih ulaznica stajala samo 15 eura. To je bila prosječna cijena svih Bayerovih utakmica, koji je bio najviše izašao u susret svojim gostima, a na drugim mjestu je hrvatski prvak Dinamo, s 20 eura tijekom prošle jeseni.

German clubs averaged away prices more than €20 cheaper than the #UCL average. Away standing sectors were a strong contributor to this with some priced as low as €15.

Unfortunately many visiting clubs declined away standing resulting in higher prices for their own fans.

