Prva velika liga je odlučila: kraj za Ligue 1, nova sezona vjerojatno počinje u kolovozu

Nizozemska, sada Francuska, slijede li i ostali?

Nakon što je Nizozemska, prema uputama Vlade, odlučila da neće biti ništa od povratka nogometa sve do rujna zbog prijetnje nastavka širenja koronavirusa, isto je napravila i Francuska.

L’Equipe tako javlja kako se francuski premijer Edouard Philippe danas sprema uvesti zabranu sportskih aktivnosti, čak i onih bez gledatelja, sve do (najranije) kolovoza. Sukladno, Ligue 1 i Ligue 2 će odlučiti trenutnu sezonu privesti kraju i početi rad na pripremi sezone 2020./21., koja bi trebala započeti u kolovozu.

Reporter for @lequipe saying that Ligue 1 & Ligue 2 seasons will be over, with the 2020/2021 season potentially starting in August.

Big, big news for France & the rest of Europe now that one of the ‘Big 5’ leagues has made a decision https://t.co/E9YwZKuL3R

— Tom Scholes (@_TomScholes) April 28, 2020