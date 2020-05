Prva žrtva koronavirusa u ženskom nogometu: ugasila se engleska ekipa AFC Fylde

O tome se pričalo već neko vrijeme, a sada nažalost imamo i prvu žrtvu…

Ženski nogomet, sa svojom slabijom medijskom prisutnošću, manjim prihodima i znatno slabijom popularnošću od muškog, oduvijek je bio ranjiviji zbog dugotrajnije pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Ženska ekipa engleskog AFC Fyldea postala je prva koja je zbog krize ukinuta, javili su iz kluba.

“Zbog trenutne situacije u vezi s COVID-19 virusom, predsjednik je morao donijeti tešku odluku o ukidanju ženske nogometne ekipe u njenom trenutnom formatu.”

Very sad to hear my former team Fylde Women are being disbanded. Worked incredibly hard to move them from Preston North End to AFC Fylde to maintain their future.

Any players from Fylde need a club let me know. I Will support you to get a fresh start. @danniiyoung7 @Forster91

— Luke Swindlehurst (@lukeswin7) April 28, 2020