Prvaku Fantasy Premier lige oduzeta je titula zbog navodnih rasističkih poruka

I to zbog, čini se, rasističkih poruka…

Fantasy Premier liga prokletstvo je koliko i zabava. Mnogi igrači će se složiti da nema goreg osjećaja na svijetu od onoga kada marljivo razmatrate opcije, slažete ekipu, pratite formu mogućih aduta bili oni Jamie Vardy ili Che Adams, krvarite pred tim prokletim ekranom mobitela, laptopa ili kompjutera kako biste pripremili svojih savršenih 11 za sljedeće kolo i onda, u sekvenci događaja koja se redovito odigrava dramatičnije od Shakespeareovih tragedija, ostvarite ‘spektakularnih’ 30-ak bodova. Ispodprosječnost u Fantasyju stvarno je nešto što vas može dobrano nasekirati.

U redu, stavimo se sada u cipele nekoga tko stvarno rastura u spomenutoj igri. Recimo da se toliko trudite, da vam se cijeli život vrti oko Fantasyja i da na kraju sezone završite prvi u svijetu u konkurenciji 7.6 milijuna igrača i iza sebe ostavite nekolicinu nogometaša, celebrityja, ali i genijalnog šahovskog majstora kakav je Magnus Carlsen. Počnete zadovoljno trljati ruke, veseliti se nagradama koje samo što nisu stigle na vašu kućnu adresu, već pripremate put za Englesku jednom kad navijače puste na tribine, a zatim…

Zatim saznate da vam je titula oduzeta. I to zbog vlastite ignorancije…

Upravo se to dogodilo Aleksandru Antonovu, Bugarinu koji je sezonu zaključio kao prvoplasirani svjetski igrač. Prema službenim navodima Premier lige, titula mu je oduzeta zbog kršenja pravila. Nitko nije znao o čemu je točno riječ, a članovi Fantasy zajednice nagađaju kako je Antonov možda igrao s više timova kroz sezonu, što nije neobična praksa za igrače navedene igre, ali nije ni dopustiva. Ipak, na kraju se ispostavilo da se Premier liga dokopala poruka koje su sadržavale navodno rasističko vrijeđanje Raheema Sterlinga, a koje je Antonov napisao unutar privatnog chata. Bugarin je naposljetku priznao kako zaslužuje kaznu:

For those that have been following me, you know i have never showed any discriminatory/racial behavior, i try to help everyone and will continue to do so. Yes i could have pretended this is not me and may have avoided all this, but i deserve my punishment from EPL and from you.

Lads, should i rebrand my FPL channel to Deleted by Deleted Player?

Umjesto njemu, naslov prvaka zasluženo je otišao Southamptonovu navijaču Joshui Bullu čiji su Bulldozersi pobijedili s 68 ostvarenih bodova u posljednjem kolu, a ukupno ih je ostvario 2.557. Poslijedoktorand s Oxforda nikad ranije nije ušao u najboljih milijun igrača, a u ovosezonskih top 1000 popeo se u 17. tjednu natjecanja. Taman prije karantene izbio je u najboljih 10, a nakon 32. kola privremeno je zauzeo i prvo mjesto.

U međuvremenu ga je ispustio, ali nagrada je svejedno stigla nakon utvrđenih nepravilnosti. Njegovi vodeći igrači ove sezone bili su Nick Pope, Trent Alexander-Arnold i Kevin De Bruyne, a Mohamed Salah izostajao je samo jedno kolo…

Wow, so it looks like the longest FPL season is getting even longer…

For everyone tweeting, i don't know what's going on either – i had an email from FPL this morning telling me that I've won(!), but i don't know why…

— Joshua Bull (@JoshuaABull) August 11, 2020