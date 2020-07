Prvi čovjek moskovskog derbija: Nikola Vlašić s dva je gola ‘potopio’ Spartak u okršaju za Europu

U 25. kolu ruske Premier lige CSKA je stigao do važne pobjede u moskovskom derbiju protiv Spartaka (2-0). Pobjeda je važna jer je njome CSKA na petom mjestu, posljednjem koje vodi u Europu, od Spartaka (koji je šesti) udaljio na osam bodova.

A oba gola na utakmici postigao je Nikola Vlašić.

U 27. minuti Vlašić je s dvadesetak metara uputio udarac prema golu — lopta je, dodajmo, imala neobičnu putanju — i nakon slabe reakcije Aleksandra Maksimenka CSKA je poveo 1-0. Maksimenko je loptu planirao uhvatiti, ali je ona neposredno prije njega odskočila od trave i završila u mreži.

Spartak je odigrao slabu utakmicu prema svim kriterijima, a duboko u sudačkoj nadoknadi primio je i drugi gol, iz kontre. Proigravanje Arnora Sigurdssona dovelo je Vlašića u jedan-na-jedan situaciju u kojoj je jednostavno prebacio Maksimenka za 2-0 i vjerojatno potvrdu plasmana u Europa ligu.

It's all over in Moscow. CSKA returned to winning ways, defeating Spartak by 2-0 at the city derby today. Nikola Vlasic was the hero out there, scoring a brace on Goncharenko's return to the dugout. pic.twitter.com/SXbm1u55mU

— Joel Amorim (@Vostok1981) June 30, 2020