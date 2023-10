Prvi pamplonski matador: Ante Budimir proslavio je novi ugovor s još dva pogotka

Osasuna je dočekala pretposljednju momčad prvenstva, a tražila je popravak forme nakon teškog poraza od 4-0 protiv Real Madrida. Do toga je s 2-0 i došla pa leži na devetom mjestu na početku 10. kola, a za sve skupa zaslužan je baš Budimir.

4 – Ante Budimir has scored four of Osasuna's last five goals in @LaLigaEN, the same as in the club's previous 16 goals in the competition.

