Prvi revolveraš Češke: Petar Musa zabio je dva gola Jablonecu i vodeći je strijelac lige

Otišao je u Češku prije tri godine iz Intera i sada je tamo jedan od najboljih napadača…

Petar Musa, izdanak Zagrebove nogometna škole i bivši igrač Intera iz Zaprešića, postigao je u veljači svoj prvijenac u dresu praške Slavije, u utakmici 22. kola češkog prvenstva u kojoj je Slavia lako pobijedila davljenika Opavu 2-0.

Musa je već osigurao titulu prvaka sa svojim klubom, a danas je postao najbolji strijelac češke lige…

1⃣3⃣❗️

Petar Musa 🇭🇷🎯 is now leading among Czech league top scorers! 👏👏👏 #slajab pic.twitter.com/JzopZCXUmA

— SK Slavia Prague EN ⭐️⭐️ (@slavia_eng) June 28, 2020