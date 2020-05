Prvi val testiranja u Premier ligi: šest od 748 igrača i zaposlenika pozitivno

Na dan kada su klubovi započeli s beskontaktnim treniranjem, Premier liga je objavila rezultate prvog vala testiranja na koronavirus.

Testirano je 748 igrača i klupskih zaposlenika, a pozitivno ih je šest. Svima je odmah pripisana samo-izolacija od tjedan dana.

Riječ je o sličnom omjeru kao i nakon prvog testiranja u Bundesligi, gdje je bilo 10 pozitivnih na 1,724 testiranih.

Liga zbog zakonskih i operativnih uputa nije imenovala zaražene.

S obzirom na povratak treniranju i sličnu epidemiološku sliku kao i s Bundesligom, koja je ovog vikenda nastavila s natjecanjem, prognozirani povratak Premier lige ne bi trebao biti prije kraja lipnja.

Premier League has six positive tests from 748 players and club staff. For context, the first wave of testing in Germany produced 10 positives out of 1,724 tests (across the top two divisions).

— Sam Dean (@SamJDean) May 19, 2020