Prvo ljetno pojačanje u Tottenhamovu gnijezdu: Pierre-Emile Højbjerg novi je član Spursa

U svlačionicu Joséa Mourinha sletjelo je prvo ovoljetno pojačanje, a ime mu je Pierre-Emile Højbjerg.

Danski veznjak pristigao je iz Southamptona i dobro je poznat svim pratiteljima Premier lige, a s Tottenhamom je potpisao ugovor na pet godina. Također, u drugom smjeru odmah je otišao branič Kyle Walker-Peters koji će se ekipi Ralpha Hasenhüttla pridružiti trajno nakon zimske posudbe. Znači, dobili smo svojevrsni trejd…

From our Academy to the First Team…

Thank you and best of luck, @KWPeters! 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/e5I7EUxxEm

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020