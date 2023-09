Ptičica! Hajdukovo vodstvo danas je primilo nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora

Hajdukovi juniori prošle su sezone napravili golemi pothvat u UEFA-inoj Ligi mladih — momčad koju je tada vodio Marijan Budimir izborila je finale elitnog europskog natjecanja u svojoj dobnoj konkurenciji. Na tom putu izbacivala je klubove poput Manchester Cityja i Borussije Dortmund, a to će se dostignuće još dugo pamtiti na Poljudu.

Taj je uspjeh prepoznao i Hrvatski olimpijski odbor koji je danas svečano dodijelio nagradu Dražen Petrović. Dodjela se održala po 17. put, a to je priznanje namijenjeno najboljim sportašima i sportašicama do 20 godina, kao i najvećim sportskim nadama (do 16 godina).

U toj su se konkurenciji pronašli i Hajdukovi juniori koji su zaslužili nagradu, a nju su u Zagrebu primili Hajdukovi predstavnici. Prisutan je bio predsjednik Lukša Jakobušić, ali i, naravno, voditelj Hajdukove akademije Boro Primorac. Inače, ovo je prvi put da je takvo priznanje otišlo nekom nogometnom klubu — dosad su je dobivali samo članovi hrvatskih reprezentacija.

Nagrada se sastoji od pisane povelje i srebrnjaka, a svoj će dom pronaći u trofejnoj vitrini klupske akademije. Do sada su Nagradu dobivale isključivo mlađe dobne skupine hrvatskih reprezentacija, ali jasno je da najveći uspjeh u… Posted by HNK Hajduk Split on Monday, September 11, 2023 “Prvi put da primamo ovakvu nagradu, fantastično za sve djelatnike, trenere, igrače Akademije”, rekao je tom prigodom Boro Primorac, a njegove izjave prenose službene klupske stranice. “Ovo je nagrada za sve njih i veliko priznanje za trud koji ulažu da Hajdukova Akademija svakim danom bude bolja.”

