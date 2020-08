Publika se na stadione u Njemačkoj neće vraćati barem do kraja listopada

Ministarstva zdravlja Njemačke i saveznih država usuglasilo se u ponedjeljak o produljenju zabrane navijača na nogometnim utakmicama najmanje do listopada zbog pandemije koronavirusa.

Nogometna sezona u Njemačkoj nastavljena je sredinom svibnja nakon prekida od više od dva mjeseca i to je bila prva europska liga koja je nastavila prvenstvo uz strogo poštivanje pravila za spriječavanje širenja koronavirusa.

Njemačka nogometna liga (DFL) planirala je djelomičan povratak navijača na stadione kada počne nova sezona sredinom rujna. Za tu je opciju u srpnju izradila detaljan zdravstveni protokol. Početkom kolovoza 36 njemačkih profesionalnih nogometnih klubova prve i druge lige pristali su na taj model DFL-a kako bi se omogućio povratak navijača na tribine.

No, ova odluka njemačkog ministarstva zdravlja, prema kojoj su zabranjena sva velika okupljanja do 31. listopada, znači da se to ipak neće dogoditi.

“Moramo ostati oprezni. U sadašnjoj situaciji gledatelji na stadionima bi bili loš signal”, izjavio je ministar zdravlja Jens Spahn.

Spahn je pritom istaknuo sve veći broj zaraženih u zadnjih nekoliko dana upozorivši kako bi nepotrebno riskiranje samo još više povećalo tu brojku.