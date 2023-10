Pubovi će gorjeti: UK i Irska trebali bi biti službeno potvrđeni kao domaćini Eura 2028

UEFA bi konačne odluke na tu temu trebala donijeti za šest dana kada će kandidati predstaviti svoje prezentacije u Nyonu. Inače, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska već su odredili svojih 10 stadiona na koje računaju pa bi zdanja za Euro trebala biti Hampden Park u Glasgowu, Principality Stadium u Cardiffu, Aviva Stadium u Dublinu, londonski Wembley i Tottenham Hotspur Stadium, novi Evertonov stadion koji se trenutno gradi u Liverpoolu, Etihad u Manchesteru, St. James’ Park u Newcastleu, Villa Park u Birminghamu i Casement Park u Belfastu.

Potonji bi stadion vjerojatno trebao proći kroz temeljitu rekonstrukciju, slično se najavljuje i za Hampden, dok su ostali već sada spremni za korištenje, osim Evertonova koji su u izgradnji. Kao što možete vidjeti, mnoštvo poznatih stadiona nije se pronašlo na popisu pa tako nema Anfielda, Old Trafforda, Emiratesa, nema ni Croke Parka, najvećeg irskog stadiona koji može primiti 82.000 gledatelja, ali koristi se za tamošnje autohtone sportove. U Glasgowu su ignorirani Celtic Park i Ibrox pa je odabran škotski nacionalni stadion, a Euro se neće igrati u nekima od najvećih britanskih gradova poput Leedsa ili Sheffielda.

