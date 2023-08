Pucački trening na otvaranju Svjetskog prvenstva: Barakude lako sredile Argentince

Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas je započela svoj put na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki. Izabranici Ivice Tucka jutros su otvorili grupnu fazu protiv Argentine; to je utakmica u kojoj su Barakude slovile za velike favorite, a očekivanja su odmah opravdale i došle do prvih bodova na turniru.

Podsjećamo, Tuckovi momci još su u grupi s Mađarskom i domaćinom Japanom, a danas su pobijedili rezultatom 24-5.

Već na samom početku Hrvatska se nametnula kao kvalitetniji suparnik i povela 4-0 bez nekih većih problema. Prvu četvrtinu Barakude su završile sa šest pogodaka plusa u džepu (8-2) uz čak sedam različitih strijelaca, a bilo je jasno kako će do kraja samo nabijati gol-razliku protiv Argentinaca koji nemaju dovoljnu širinu i kvalitetu da bi se adekvatno suprotstavili Hrvatima. Jedini koji je u prvih osam minuta zabio više od jednog gola bio je Konstantin Harkov.

U drugoj četvrtini tri i pol minute nismo vidjeli gol dok Josip Vrlić nije povisio na 9-2 svojim prvim pogotkom na prvenstvu, a Hrvatska je ubrzo otišla i na 10 razlike. Guido Martino uspio je presjeći suparnički niz prvim argentinskim pogotkom u drugoj četvrtini i to minutu prije njezina kraja te tako postavio konačnih 12-3 na poluvremenu.

Hrvatska je u nastavku pomalo usporila u napadu u odnosu na prvu četvrtinu, ali u obrani je i dalje pokazivala očekivanu čvrstinu te samo dalje gradila prednost. Primjerice, Argentinci u trećoj dionici susreta nisu zabili gol, a Barakude su u posljednjih 10 minuta tako ušle rezultatom 19-3.

Argentinci su do prvog pogotka u drugom poluvremenu stigli na sredini posljednje četvrtine iz peterca, a onda su vezali još jedan i smanjili na tadašnjih 21-5. No, Barakude su do kraja zabile još tri pogotka, a svi su se igrači u polju osim Andrije Bašića upisali u strijelce.

Dakle, prva prepreka je preskočena i to bez problema, a slijedi Mađarska…