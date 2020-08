Puna kapa nogometa: Benedikt Höwedes odlazi u igračku mirovinu s 32 godine

Benedikt Höwedes, bivši njemački reprezentativac i Schalkeova legenda, odlučio je u 32. godini života iznenada prekinuti profesionalnu nogometnu karijeru. Rečenica možda zvuči zabrinjavajuće, ali razloga za brigu nema. Samo je obitelj na prvom mjestu.

“Shvatio sam koliko me ispunjava vrijeme koje provodim sa svojim sinom”, pojasnio je ovu netipičnu odluku Höwedes. “Odjednom mi je nogomet postao nešto potpuno irelevantno.”

