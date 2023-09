Puna kuća na Kvarneru: Rijeka je rasprodala sve ulaznice za uzvratni ogled s Lilleom

Niti dva uzastopna poraza u gostima, i to identičnim rezultatom (2-1), nisu pokolebali Rijekine navijače uoči europskog uzvrata na Rujevici. U četvrtak na taj stadion stiže četverostruki francuski prvak Lille, a tamo će ga dočekati dupkom ispunjene tribine. Nije to, doduše, samo isprazna floskula već stvarna činjenica, barem prema izvještajima iz kluba.

Naime, ovog su popodneva s Rujevice poslali vijest kako su za taj uzvratni ogled playoffa Konferencijske lige rasprodane sve ulaznice. Prodaja je započela još tamo u četvrtak, na dan prvog dvoboja s Francuzima, odnosno samo tri dana nakon što je momčad napustio trener Sergej Jakirović.

To je samo nastavak vrlo dobre posjete na Rijekinim ovosezonskim utakmicama, u HNL je tu momčad na Rujevici dosad gledalo ukupno 15.367 gledatelja, odnosno 5.122. Što se tiče europskih utakmica, na kada je tamo gostovao kosovski predstavnik Dukagjini bilo je 6.827 navijača, a protiv farskog B36 skupilo ih se još i više (6.934).

Inače, službeni kapacitet je 8.279 mjesta, no 400 ih je rezervirano za gostujuće navijače na južnoj tribini. To, dakle, znači da će domaćih simpatizera biti više od 7.800, pa će tako ovog četvrtka od 20:15 sati sastav pod vodstvom trenera Željka Sopića imati sjajnu podršku s tribina. S obzirom na važnost utakmice te jačinu suparnika, to će im svakako trebati…