Puna kuća za premijeru: Hajduk je objavio kako je rasprodao sve ulaznice za dvoboj s Rijekom

Nakon dva spektakla u prvom kolu HNL-a, onom u maksimirskom derbiju i na subotnjem otvaranju Opus Arene u Osijeku, čeka nas očito još jedna prava nogometna fešta u drugom kolu. Hajduk će po prvi put ove sezone igrati na domaćem terenu, i to pred prepunim tribinama.

Na Poljud u nedjelju dolazi Rijeka, a već četiri dana prije susreta Hajduk je izvijestio kako je rasprodan čitav Poljud. Dobar dio, naravno, otišao je na sezonske pretplate kojih je već više od 13.000 i u utorak je srušen klupski rekord po pitanju prodanih godišnjih ulaznica.

Za to je Hajduku trebalo samo 15 dana, a za ostalih oko 20.000 sjedećih mjesta na Poljudu za susret s Rijekom trebalo je tek nešto više od dva dana prodaje da sve plane. Čeka nas tako sigurno spektakularna atmosfera u Splitu.

U ovom trenutku u slobodnoj prodaji više nema raspoloživih ulaznica za utakmicu Hajduk – Rijeka.🏟🔥🔥🔥 Još jednom… Posted by HNK Hajduk Split on Wednesday, July 26, 2023

Oni koji nisu još stigli do ulaznice morat će pričekati ponoć. Naime, do 23:59 prošlosezonski pretplatnici imaju svoja rezervirana mjesta i priliku za obnovu u prvokupu, a mjesta onih koji svoje godišnje karte ne obnove do ponoći naći će se u slobodnoj prodaji.

Moglo bi tako još nekoliko stotina ljudi doći do sretnog komadića papira, ali očito je i to rezervirano samo za klupske članove kojih je sad već više od 81.000. Naime, ove sezone Hajduk opet njeguje praksu da se za one koji nisu članovi kluba ulaznice u prodaji nađu samo na dan utakmice, i to ako ih ostane.

Upravo smo srušili rekord od 1️⃣3️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ prodanih pretplata koji smo postavili u prošloj sezoni. Za to nam je trebalo samo 15 dana.🔥🔥🔥Čuvam misto za tebe, za sve naše pobjede…❤️💙 Posted by HNK Hajduk Split on Tuesday, July 25, 2023

To, očito je u ovom slučaju, se ovog tjedna neće dogoditi pa će Poljud još jednom napuniti pretplatnici i članovi, i to oni koji su razgrabili ulaznice u rekordnom roku…